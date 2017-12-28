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За чертой бедности в России проживает 13% населения

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16:00 28.12.2017 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 13% населения России имеют доходы ниже прожиточного минимума, сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин.

"По оценкам, которые существуют, количество граждан, которые имеют доходы ниже прожиточного минимума, оно где-то сохраняется на уровне 20 млн - это 13-13,5% от всего населения страны", - сказал Топилин.

Он отметил, что это - "неприятный, как минимум, показатель". По словам министра, такая цифра связана с ростом цен в последние два года и, как следствие, ростом прожиточного минимума.

Топилин подчеркнул, что правительство уже делает первые шаги для снижения показателя количества людей, имеющих доходы ниже прожиточного минимума. Он напомнил, что принят закон, согласно которому с 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) достигнет 85% уровня прожиточного минимума, а с января 2019 года - 100%. "Впервые в истории Российской Федерации мы смогли вывести МРОТ до уровня прожиточного минимума", - сказал Топилин.

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