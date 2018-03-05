В Санкт-Петербурге повторно арестовали координатора штаба Навального

16:30 Источник: Эхо Москвы

В Санкт-Петербурге повторно арестовали координатора штаба Навального Дениса Михайлова. Он уже был задержан на 30 суток за организацию митинга в поддержку забастовки избирателей 28 января. Сегодня срок ареста истек, однако Михайлова задержали у выхода из спецприемника и арестовали еще на 25 суток. Теперь уже за участие в акции, сообщает «МБХ Медиа». Денис Михайлов в знак протеста объявил голодовку. Эхо Москвы