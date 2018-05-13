Трампа интенсивно готовят к встрече с Ким Чен Ыном
17:18 13.05.2018 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президента США Дональда Трампа весьма интенсивно готовят к предстоящей 12 июня встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре. Об этом сообщил в воскресенье в эфире телекомпании CNN помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
Ему был задан вопрос, насколько сложна подготовка Трампа к этому саммиту, учитывая беспрецедентный характер и важность предстоящих переговоров. "Его приготовления уже носили самый широкий масштаб, он провел переговоры с различными лидерами мира, включая председателя КНР Си Цзиньпина", - отметил помощник президента США по национальной безопасности.
"Я нахожусь на своем посту около пяти недель, Иран и Северная Корея занимают более половины моего рабочего времени. Моя работа помогает президенту вырабатывать решения и подготавливаться к таким встречам. Подготовка [к саммиту с лидером КНДР] ведется очень интенсивно", - заверил Болтон. Он не считает правильной точку зрения о том, что у Трампа остается слишком мало времени для должной подготовки к саммиту с Ким Чен Ыном.
Трамп сообщил в четверг, что его встреча с Ким Чен Ыном состоится в Сингапуре 12 июня. Как сообщил позже ТАСС представитель Совета национальной безопасности при Белом доме, главными факторами при выборе места проведения переговоров стали безопасность, географическое расположение и нейтральный статус Сингапура.
Новости
- 18:10 13.05.2018
- США могут ввести санкции против европейских компаний
- 15:50 13.05.2018
- Теракты в Индонезии совершила семья с детьми
- 15:32 13.05.2018
- В Москве проходит митинг за свободу интернета
- 14:33 13.05.2018
- Питерские активисты предупреждают: антисанкции могут быть опасны для здоровья
- 13:57 13.05.2018
- Роскомнадзор разблокировал тысячи IP-адресов подсети Alibaba
- 13:07 13.05.2018
- СМИ назвали имя парижского террориста
- 12:42 13.05.2018
- В России произошла новая вспышка птичьего гриппа
- 12:04 13.05.2018
- Чеченец, устроивший резню в Париже, был в базе подозрительных лиц
- 11:22 13.05.2018
- Александр Попов может сменить Жукова на посту главы ОКР
- 10:13 13.05.2018
- WP: США боятся, что Иран захватит американскую военбазу в Сирии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать