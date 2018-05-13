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Трампа интенсивно готовят к встрече с Ким Чен Ыном

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17:18 13.05.2018 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президента США Дональда Трампа весьма интенсивно готовят к предстоящей 12 июня встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре. Об этом сообщил в воскресенье в эфире телекомпании CNN помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Ему был задан вопрос, насколько сложна подготовка Трампа к этому саммиту, учитывая беспрецедентный характер и важность предстоящих переговоров. "Его приготовления уже носили самый широкий масштаб, он провел переговоры с различными лидерами мира, включая председателя КНР Си Цзиньпина", - отметил помощник президента США по национальной безопасности.

"Я нахожусь на своем посту около пяти недель, Иран и Северная Корея занимают более половины моего рабочего времени. Моя работа помогает президенту вырабатывать решения и подготавливаться к таким встречам. Подготовка [к саммиту с лидером КНДР] ведется очень интенсивно", - заверил Болтон. Он не считает правильной точку зрения о том, что у Трампа остается слишком мало времени для должной подготовки к саммиту с Ким Чен Ыном.

Трамп сообщил в четверг, что его встреча с Ким Чен Ыном состоится в Сингапуре 12 июня. Как сообщил позже ТАСС представитель Совета национальной безопасности при Белом доме, главными факторами при выборе места проведения переговоров стали безопасность, географическое расположение и нейтральный статус Сингапура. 

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