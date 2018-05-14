РФ призывает США искать мирные решения по Сирии в открытой дискуссии
22:15 14.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия призывает США решать сирийский кризис за столом переговоров, а не через выработку сценариев за спиной Дамаска и международного сообщества. Об этом заявил в понедельник спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию, глава российской делегации на переговорах в Астане Александр Лаврентьев.
"До этого, пусть даже на уровне посольства, США здесь [на переговорах] присутствовали. На этот раз американцы, к сожалению, отказались поддержать наши международные усилия по поиску мирного решения сирийского кризиса, - сказал дипломат. - Мы считаем, что поиск различных вариантов урегулирования может быть найден только за столом переговоров, в ходе открытой дискуссии, а не через попытки выработки каких-то сценариев за спиной у правительства Сирии и международного сообщества".
Как сообщили ранее в МИД Казахстана, делегация США воздержалась от участия в девятом раунде переговоров по Сирии в Астане, который проходит 14-15 мая. Данную информацию подтвердили ТАСС и в американском диппредставительстве.
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