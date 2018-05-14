0
0
128
Новости

РФ призывает США искать мирные решения по Сирии в открытой дискуссии

Добавить в избранное

22:15 14.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия призывает США решать сирийский кризис за столом переговоров, а не через выработку сценариев за спиной Дамаска и международного сообщества. Об этом заявил в понедельник спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию, глава российской делегации на переговорах в Астане Александр Лаврентьев.

"До этого, пусть даже на уровне посольства, США здесь [на переговорах] присутствовали. На этот раз американцы, к сожалению, отказались поддержать наши международные усилия по поиску мирного решения сирийского кризиса, - сказал дипломат. - Мы считаем, что поиск различных вариантов урегулирования может быть найден только за столом переговоров, в ходе открытой дискуссии, а не через попытки выработки каких-то сценариев за спиной у правительства Сирии и международного сообщества".

Как сообщили ранее в МИД Казахстана, делегация США воздержалась от участия в девятом раунде переговоров по Сирии в Астане, который проходит 14-15 мая. Данную информацию подтвердили ТАСС и в американском диппредставительстве.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

23:15 14.05.2018
Госдеп США опроверг заявление о расширение полномочий своего спецпредставителя по Украине
0
29
22:45 14.05.2018
Министр обороны Израиля приказал действовать "с максимальной решительностью" в Газе
0
94
21:45 14.05.2018
Посольство США в Иерусалиме только обострит существующей конфликт - МИД Египта
0
165
21:15 14.05.2018
Во втором полугодии ожидается увеличение роста потребительских цен - ЦБ РФ
0
208
20:41 14.05.2018
Малобродскому изменили меру пресечения по состоянию здоровья
0
219
20:15 14.05.2018
РФ, Иран и Турция считают необходимым продолжать борьбу с терроризмом в Сирии - Лавреньтьев
0
220
19:45 14.05.2018
МИД Украины занялся проверкой своего консула в Гамбурге
0
300
19:15 14.05.2018
Последние соглашения по промзоне РФ в Египте будут подписаны в течение недели - Лавров
0
295
19:02 14.05.2018
Казака Евгения Федорчункова суд оштрафовал за мелкое хулиганство на митинге 5 мая в Москве
0
331
18:30 14.05.2018
Суд признал блокировку сайта Ходорковского законной
0
316

Возврат к списку