Министр обороны Израиля приказал действовать "с максимальной решительностью" в Газе

22:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман отдал в понедельник армии приказ действовать "с максимальной решительностью" для предотвращения попыток нарушения суверенитета еврейского государства на фоне продолжающихся массовых беспорядков на границе сектора Газа. Об этом сообщила пресс-служба израильского Минобороны в распространенном в понедельник коммюнике.

"Министр провел совещание с начальником Генштаба армии Гади Айзенкотом, глава военного ведомства получил отчет о действиях армии на границе с сектором Газа", - говорится в документе. "Либерман дал указание продолжать действовать с максимальной решительностью для предотвращения любого нарушения суверенитета Государства Израиль и нанесения вреда израильским гражданам", - добавили в пресс-службе оборонного ведомства.



