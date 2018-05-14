Министр обороны Израиля приказал действовать "с максимальной решительностью" в Газе
22:45 14.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр обороны Израиля Авигдор Либерман отдал в понедельник армии приказ действовать "с максимальной решительностью" для предотвращения попыток нарушения суверенитета еврейского государства на фоне продолжающихся массовых беспорядков на границе сектора Газа. Об этом сообщила пресс-служба израильского Минобороны в распространенном в понедельник коммюнике.
"Министр провел совещание с начальником Генштаба армии Гади Айзенкотом, глава военного ведомства получил отчет о действиях армии на границе с сектором Газа", - говорится в документе. "Либерман дал указание продолжать действовать с максимальной решительностью для предотвращения любого нарушения суверенитета Государства Израиль и нанесения вреда израильским гражданам", - добавили в пресс-службе оборонного ведомства.
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