"Северный поток-2" может попасть под американские санкции
17:00 17.05.2018 Источник: Lenta.ru
Проект газопровода «Северный поток-2» угрожает энергетической безопасности Европы и может попасть под американские санкции. Такое заявление сделала заместитель помощника госсекретаря США по энергетической безопасности Сандра Оудкирк (Sandra Oudkirk), сообщает Bloomberg.
По ее словам, Соединенные Штаты в числе прочего опасаются, что в ходе прокладки трубопровода по дну Балтийского моря Россия сможет установить подводное оборудование для наблюдения. Оудкирк опровергла предположения о том, что Вашингтон выступает против проекта газопровода в попытке забрать себе европейский рынок сжиженного природного газа.
Канцлер Германии Ангела Меркель в середине апреля заявила, что проект «Северный поток-2» не угрожает безопасности ЕС. Lenta.Ru
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