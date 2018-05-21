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Клинтон похвасталась ушанкой со звездой

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16:00 21.05.2018 Источник: Газета.Ru

Экс-госсекретарь США и бывший кандидат в президенты Хиллари Клинтон, выступая перед выпускниками Йельского университета, продемонстрировала «русскую шапку-ушанку». Об этом сообщает ABC News.

Таким образом Клинтон присоединилась к традиции университета надевать необычные головные уборы на выпускной.

«Я вижу, что вы следуете своей традиции... Поэтому я тоже принесла шапку. Русскую шапку», — сказала Клинтон, доставая из-за трибуны ушанку с кокардой, на которой изображена красная звезда. Зрители встретили жест Клинтон криками и овациями.

«Если вы не можете одолеть их, то присоединитесь к ним», — заключила она.

Ранее Клинтон предупредила президента США Дональда Трампа о том, что «русские все еще идут».  Газета.Ru

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