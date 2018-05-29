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Роман Абрамович получил гражданство Израиля - СМИ

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09:05 29.05.2018 Источник: Русская служба Би-би-си

Российский миллиардер и владелец футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович, столкнувшийся с трудностями при продлении британской визы, стал гражданином Израиля и собирается жить в Тель-Авиве, пишет израильская пресса со ссылкой на МВД страны.

Как сообщает The Times of Israel, министерство внутренних дел подтверждает сообщения о том, что частный самолет бизнесмена приземлился в аэропорту имени Бен-Гуриона, где Абрамовичу выдали удостоверение личности гражданина. Он станет самым богатым человеком Израиля и будет жить в Тель-Авиве, подчеркивает издание.

Источники Би-би-си в правительстве Израиля подтвердили, что Абрамович прилетел в Израиль около часа дня в понедельник и официально получил гражданство. Однако в настоящее время, по их данным, миллиардер уже покинул страну.

Абрамович получил израильский паспорт в соответствии с законом о возвращении, который позволяет евреям получать израильское гражданство. Как сообщает израильская пресса, Абрамович подал документы в посольстве Израиля в Москве.  Русская служба Би-би-си

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