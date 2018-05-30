СЖР расценивает поведение Бабченко как "очень странное"
19:45 30.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Союз журналистов России (СЖР) расценивает поведение журналиста Аркадия Бабченко, смерть которого была инсценирована Службой безопасности Украины, как "очень странное". Об этом в беседе ТАСС в среду заявил глава секретариата СЖР Денис Токарский.
"Он журналист, мы в СЖР с большим сочувствием отнеслись к этой новости (о гибели - прим. ТАСС). Всячески сопереживали его семье и близким, когда это произошло. Конечно, мы рады, что он оказался жив, - сказал Токарский. - Но то, что человек, безотносительно профессии, использовал инсценировку своей гибели для каких-то действий спецслужб, причем делал это публично, я бы оценил это, мягко говоря, как очень странное поведение".
"Могу сказать, что это очень похоже на попытку привлечь внимание к человеку, который в этом внимании нуждается", - добавил он.
Служба безопасности Украины (СБУ) ранее сообщила, что провела спецоперацию по предотвращению убийства российского журналиста Аркадия Бабченко. На созванном в Киеве в среду брифинге глава службы Василий Грицак заявил, что журналист не пострадал, после чего сам Бабченко вышел к журналистам.
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