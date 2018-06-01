Излишки российского урожая зерна 2017 года пойдут на гуманитарную помощь

11:32 Источник: Известия

Излишки рекордного урожая 2017 года Россия направит на гуманитарную помощь. В марте глава МИДаобратился к президентус соответствующим предложением. На письме уже стоит положительная виза главы государства. Минсельхоз, МЧС и Минфин прорабатывают вопрос об объемах излишков зерна, которые будут использованы для гуманитарной помощи. Ее могут отправить в страны Ближнего Востока, Восточной Африки, Южной Америки и СНГ.

В прошлом году страна получила более 134 млн т урожая зерна при внутреннем потреблении 80 млн т. Известия