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Излишки российского урожая зерна 2017 года пойдут на гуманитарную помощь

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11:32 01.06.2018 Источник: Известия

Излишки рекордного урожая 2017 года Россия направит на гуманитарную помощь. В марте глава МИДа Сергей Лавров обратился к президенту Владимиру Путину с соответствующим предложением. На письме уже стоит положительная виза главы государства. Минсельхоз, МЧС и Минфин прорабатывают вопрос об объемах излишков зерна, которые будут использованы для гуманитарной помощи. Ее могут отправить в страны Ближнего Востока, Восточной Африки, Южной Америки и СНГ. 

В прошлом году страна получила более 134 млн т урожая зерна при внутреннем потреблении 80 млн т. Известия

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