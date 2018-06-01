"Нафтогаз" намерен поднять тариф на транзит российского газа
16:12 01.06.2018 Источник: Газета.Ru
«Нафтогаз Украины» намерен поднять тариф на транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему уже в этом году. Сохранить текущие условия он готов, только если «Газпром» в следующие десять лет будет прокачивать через украинскую трубу на 20% больше, чем сейчас.
Эксперты полагают, что требования «Нафтогаза» имеют мало общего с реальностью и выглядят скорее как политически популизм, чем как готовность к серьезным переговорам. Газета.Ru
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