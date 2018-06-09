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Китайские хакеры украли данные о разработках оружия для подлодок США - WP

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11:32 09.06.2018 Источник: Коммерсант.ru

Хакеры, работающие на правительство КНР, украли высокочувствительные данные у подрядчика американских военно-морских сил. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в администрации США.

По информации газеты, хакеры получили доступ к секретным сведениям о разработке сверхзвуковых противокорабельных ракет для американских подлодок и оснащении ими к 2020 году. Отмечается, что группа хакеров осуществила кибератаки в январе и феврале этого года. Их целью был подрядчик Центра ведения подводных боевых действий (Naval Undersea Warfare Center), занимающийся разработкой вооружений для подводных лодок. В итоге злоумышленники получили доступ к 614 Гб информации, которая относится к проекту Sea Dragon («Морской дракон»). Коммерсантъ

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