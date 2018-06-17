0
0
187
Новости

Голикова: Правительство разработает механизм перевода "серых" зарплат в "белые"

Добавить в избранное

15:48 17.06.2018 Источник: РОСБАЛТ

Правительство России займется разработкой механизма перевода «серых» заработков в «белые». Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает «Росбалт».

«Думаю, что на отрезке 2018-го — первой половины 2019 года мы предложим механизм обеления заработных плат для тех, кто сегодня находится в серой экономике», — рассказала она «Итогам недели».


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

15:15 17.06.2018
Во Франции задержали женщину с ножом, которая попыталась напасть на людей
0
297
15:00 17.06.2018
Порошенко представит законопроект о правах ЛГБТ-сообщества
0
415
14:34 17.06.2018
СМИ: У талибов нет желания продлевать режим прекращения огня
0
413
14:01 17.06.2018
Синоптики рассказали, как снизить проявление метеоневроза
0
594
13:42 17.06.2018
ЛНР: ВСУ перебросили к линии соприкосновения "Осу" и танки
0
665
12:56 17.06.2018
Супруга принца Камбоджи погибла в ДТП
0
635
12:36 17.06.2018
Афины и Скопье заключили соглашение о переименовании Македонии
0
677
11:55 17.06.2018
Глава МВД Германии о Меркель: "Я больше не могу работать с этой женщиной"
0
1148
11:46 17.06.2018
Голкипер сборной Египта не принял награду лучшему игроку матча с Уругваем из-за религии
0
905
11:30 17.06.2018
Полузащитник сборной России Дзагоев не сыграет в матче с Египтом
0
667

Возврат к списку