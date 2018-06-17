Голикова: Правительство разработает механизм перевода "серых" зарплат в "белые"

15:48 Источник: РОСБАЛТ

Правительство России займется разработкой механизма перевода «серых» заработков в «белые». Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает «Росбалт».



«Думаю, что на отрезке 2018-го — первой половины 2019 года мы предложим механизм обеления заработных плат для тех, кто сегодня находится в серой экономике», — рассказала она «Итогам недели».



