Голикова: Правительство разработает механизм перевода "серых" зарплат в "белые"
15:48 17.06.2018 Источник: РОСБАЛТ
Правительство России займется разработкой механизма перевода «серых» заработков в «белые». Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает «Росбалт».
«Думаю, что на отрезке 2018-го — первой половины 2019 года мы предложим механизм обеления заработных плат для тех, кто сегодня находится в серой экономике», — рассказала она «Итогам недели».
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