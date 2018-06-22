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Новости

Старые советские танки вернутся в польскую армию

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13:05 22.06.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Польша возвращает в армию советские танки Т-72. Как сообщают местные СМИ, несколько десятков старых боевых машин, которые ранее готовили для продажи Иордании, останутся в стране. Танки планируется модернизировать. О приостановке сделки с Амманом заявил и директор Агентства военного имущества Кшиштоф Фальковский.

Польский военный эксперт считает, что решение вернуть в строй Т-72 связано с увеличением численности армии страны. Говорит Москва

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комментарии(1)

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GalGa 13:59 22.06.2018

Может и правильно решили...

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