Старые советские танки вернутся в польскую армию
13:05 22.06.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Польша возвращает в армию советские танки Т-72. Как сообщают местные СМИ, несколько десятков старых боевых машин, которые ранее готовили для продажи Иордании, останутся в стране. Танки планируется модернизировать. О приостановке сделки с Амманом заявил и директор Агентства военного имущества Кшиштоф Фальковский.
Польский военный эксперт считает, что решение вернуть в строй Т-72 связано с увеличением численности армии страны. Говорит Москва
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комментарии(1)
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GalGa 13:59 22.06.2018
Может и правильно решили...
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