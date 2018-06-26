Телеведущему Евгению Примакову запретили въезд на Украину

12:05 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Телеведущемуотказали во въезде на Украину. Журналист прибыл в Киев для освещения визита российского омбудсменаВ Борисполе Примакову сообщили, что он несёт «угрозу безопасности Украины». Въезд на территорию страны ему запрещён на пять лет. Причину такого решения журналисту не назвали, сообщает телеканал «Россия 24».Примаков всё ещё находится в аэропорту и ожидает рейса в Москву.В посольстве России в Киеве ТАСС сообщили, что из-за инцидента готовят ноту протеста в украинский МИД.