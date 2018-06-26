Телеведущему Евгению Примакову запретили въезд на Украину
12:05 26.06.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Телеведущему Евгению Примакову отказали во въезде на Украину. Журналист прибыл в Киев для освещения визита российского омбудсмена Татьяны Москальковой.
В Борисполе Примакову сообщили, что он несёт «угрозу безопасности Украины». Въезд на территорию страны ему запрещён на пять лет. Причину такого решения журналисту не назвали, сообщает телеканал «Россия 24».
Примаков всё ещё находится в аэропорту и ожидает рейса в Москву.
В посольстве России в Киеве ТАСС сообщили, что из-за инцидента готовят ноту протеста в украинский МИД.
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