Италия заблокировала итоговый документ саммита ЕС...

21:23 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Италия заблокировала итоговый документ саммита ЕС по всем темам его официальной повестки из-за разногласий касательно решения миграционного кризиса. Об этом журналистам в кулуарах саммита сообщил источник в делегации одной из стран сообщества.

"Итальянский премьер-министр [Джузеппе Конте] сказал, что Италия не будет подписывать никаких заключений саммита, пока не будет достигнута договоренность по миграции", - отметил он.