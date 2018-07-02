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Новости

Минстрой намерен усилить контроль жителей за управляющими компаниями

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10:05 02.07.2018 Источник: Известия

Минстрой намерен обязать управляющие компании (УК) подробно отчитываться перед жителями о выполнении договора управления. С проектом постановления, уточняющим содержание такого годового отчета, ознакомились «Известия». Документ, кроме сведений о деятельности УК, должен содержать информацию о размере экономии компании. В случае наличия возражений от жильцов по отчету или непроведения годового общего собрания собственники смогут потребовать возвращения от УК полученной экономии (сейчас организации могут оставлять сэкономленные средства у себя). Сегодня такие собрания зачастую не проводятся или проводятся для галочки, говорят эксперты.

Проект правительственного постановления, подготовленный Минстроем, уточняет содержание отчета управляющих компаний перед жильцами многоквартирных домов. Министерство предлагает конкретизировать содержание такого отчета.

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