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Суд в США снял с российского хоккеиста обвинения в домашнем насилии

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22:40 02.07.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Суд в США снял с российского хоккеиста Войнова обвинения в домашнем насилии. По данным Los Angeles Times, теперь у защитника, по всей видимости, не осталось препятствий, чтобы вернуться в НХЛ.

Российский хоккеист провёл четыре сезона в «Лос-Анджелес Кингз» и дважды выигрывал с ним Кубок Стэнли в 2012 и 2014 годах. Войнов был вынужден покинуть клуб НХЛ из-за дисквалификации. Она была наложена на него по итогам судебного разбирательства по обвинению в домашнем насилии. В 2015 году суд в США признал Войнова виновным в домашнем насилии в отношении супруги и приговорил его к 90 дням тюремного заключения.  Говорит Москва

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