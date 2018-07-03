Более 10 тысяч жителей Китая посетили Приморье по электронной визе
13:32 03.07.2018 Регион: Владивосток, Россия Источник: НГ-Online
Граждане Китая, Японии, Сингапура, Индии, КНДР, Саудовской Аравии, Мексики, Турции, Алжира, Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов, Марокко, Кувейта и других государств продолжают пользоваться упрощенным визовым режимом, чтобы въехать на территорию Свободного порта Владивосток и в Приморье. Наиболее востребован этот механизм у ближайших соседей региона – жителей Китая: из Поднебесной было принято более 10 тыс. гостей.
Как сообщили в Пограничном управлении ФСБ России по Приморскому краю, «за время действия режима посетить Приморье с помощью электронной визы смогли 14 500 иностранцев. Также среди активных пользователей механизма – японцы. К нам приехали свыше 3 500 человек из Японии»
Туристы традиционно прибывает в регион через аэропорт Кневичи. Однако востребованы у обладателей электронных виз также автомобильные пункты пропуска «Турий Рог» и «Полтавка», железнодорожный пропускной пункт «Пограничный» и морской пункт пропуска Владивосток.
1 августа 2017 года вступил в силу федеральный закон, благодаря которому иностранные граждане могут въехать на территорию России по упрощенному визовому режиму. Алгоритм действий для граждан, желающих посетить Свободный порт Владивосток, предельно прост: необходимо не позднее чем за четыре дня до визита оформить заявку на получение электронной визы на специальном сайте.
Людмила Васильева
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