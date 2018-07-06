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В Техасе женщина застрелила неизвестного, пытавшегося угнать машину с детьми

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17:12 06.07.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Техасе женщина застрелила угонщика, пытавшегося украсть машину с детьми. Преступник сел на водительское место, когда владелица автомобиля пошла оплачивать заправку.

Увидев злоумышленника, она запрыгнула на пассажирское сиденье и попыталась мужчину прогнать. Он не отреагировал, тогда хозяйка машины достала из бардачка пистолет и выстрелила ему в голову. Ни сама женщина, ни её дети не пострадали.

«Я отреагировала быстро, потому что беспокоилась за детей», — сказала американка в интервью NBC News.

Полиция опознала в убитом Рики Райта, который дважды привлекался к ответственности за угон.  Говорит Москва

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