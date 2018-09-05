Суд оставил Савченко в тюрьме до 30 октября

16:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шевченковский районный суд Киева продлил до 30 октября меру пресечения в виде содержания под стражей депутату Верховной рады Надежде Савченко, обвиняемой в подготовке терактов. Об этом корр. ТАСС сообщил во вторник ее адвокат Александр Шадрин.

"Суд решил продлить арест до 30 октября", - сказал он. Тем самым суд отклонил ходатайство защиты об изменении меры пресечения Савченко, а именно о взятии ее на поруки. Адвокат подчеркнул, что защита будет обжаловать данное решение.



