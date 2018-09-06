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СМИ: Путин посетит военные учения "Восток-2018"

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07:00 06.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин посетит один из этапов стратегических военных учений "Восток - 2018". Об этом в четверг сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

По словам Пескова, президент посетит военные учения после участия в Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

Маневры "Восток - 2018" пройдут в России с 11 по 15 сентября, они получили международный статус. В маневрах примут участие войска Восточного и Центрального военных округов, силы Северного флота, все соединения и воинские части Воздушно-десантных войск, самолеты дальней и военно- транспортной авиации, а также на одном из этапов - подразделения Китая и Монголии.

Ранее министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что учения станут самыми масштабными за последние 37 лет. В маневрах примут участие около 300 тыс. военнослужащих и более тысячи самолетов, вертолетов и беспилотников.

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