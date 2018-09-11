Единороссам удалось одержать на выборах "абсолютную победу" - Кириенко

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Избирательная кампания проходила в сложных условиях для "Единой России", партия приняла на себя дискуссию с избирателями по поводу повышения пенсионного возраста, тем не менее ей удалось одержать "абсолютную победу". Такое мнение высказал во вторник первый замглавы Администрации президента РФна третьем съезде Российского общества политологов.По его словам, избирательная кампания проходила "в крайне сложных условиях для "Единой России"."В стране только что прошло обсуждение и принятие Государственной думой и региональными парламентами одобрения изменений в пенсионную систему. Понятно отношение к этому большинства людей. Мы посмотрели мировой опыт - нигде в мире не было примеров, когда после принятия решения о повышении пенсионного возраста партия власти, которая участвовала в принятии такого решения, побеждала бы на следующих выборах. Это, в общем, невозможно", - сказал Кириенко.Он подчеркнул, что "Единая Россия" "честно на себя приняла всю открытую дискуссию, не пряталась от этой дискуссии". Депутаты от "Единой России" "обсуждали это в региональных парламентах, в ходе летних каникул поехали в регионы и проводили десятки тысяч встреч с избирателями", заметил Кириенко."Все это накладывалось на прогнозы результатов по выборам. Могу сказать, что рейтинг "Единой России" падал максимально на 22%", - сообщил он.Тем не менее, заявил он, результаты единороссов можно расценивать как "абсолютную победу". Кириенко напомнил, что кандидаты от "Единой России" победили на довыборах в Госдуму во всех одномандатных округах, в которых партия выдвигала представителей."Ну и средний процент мандатов, который получила "Единая Россия" на выборах в законодательные собрания регионов, по партийному списку - 49,9%, по одномандатным округам - 70%. В среднем по количеству полученных мандатов в заксобраниях "Единая Россия" получила 60% голосов", - отметил он.Кроме того, в 12 городских советах административных центров единороссы сформировали самые большие фракции, добавил Кириенко.