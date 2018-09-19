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Две Кореи планируют подать совместную заявку на проведение Олимпиады

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07:45 19.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Республика Корея и КНДР намерены подать заявку на совместное проведение летних Олимпийских игр в 2032 году, а также направить единые команды на Игры 2020 года в Токио. Об этом говорится в декларации по итогам состоявшегося в Пхеньяне третьего по счету в этом году саммита южнокорейского президента Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына.

"Достигнута договоренность подать совместную заявку на проведение Олимпийских игр в 2032 году", - говорится в документе. Ранее о подобных возможностях заявлял южнокорейский министр культуры, спорта и туризма То Чон Хван. По его словам, речь идет о проведении соревнований в Сеуле и Пхеньяне.

Также стороны решили, что намерены начать процесс согласования с целью направить на Игры в Токио в 2020 году единые команды атлетов по различным видам спорта. Страны уже имеют подобный опыт, 9 февраля делегации сборных КНДР и Южной Кореи под флагом единой Кореи приняли участие в параде спортсменов на церемонии открытия Олимпиады-2018 в Пхёнчхане. Кроме того, объединенная женская хоккейная команда Республики Корея и КНДР приняла участие в женском олимпийском хоккейной турнире. В Азиатских играх - 2018 также принимает участие несколько единых команд, представляющих обе страны.

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