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Новости

Cамолет-разведчик США заметили у Керченского пролива

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11:20 28.11.2018 Источник: Lenta.ru

Противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США провел разведывательный полет в районе Керченского пролива и Крымского полуострова. Об этом сообщает РИА Новости. Отмечается, что воздушное судно приближалось к береговой линии полуострова на расстояние в 31 километр.

По данным портала PlaneRadar, ранее разведывательный полет в этом районе выполнил стратегический беспилотник RQ-4A Global Hawk ВВС США, который также провел мониторинг линии разграничения в Донбассе.

В начале ноября сообщалось, что патрульный противолодочный самолет ВМС США совершил разведывательный полет на рекордно близком расстоянии от морских границ Ленинградской области на Финском заливе.

В ходе полета над Финским заливом он приближался к российскому острову Гогланд на 19 километров, Выборгу — на 126 километров, а также к району Санкт-Петербурга Кронштадту — на 169 километров.  Lenta.Ru

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