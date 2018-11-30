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Власти ФРГ проверяют криминальный след в связи с поломкой лайнера Меркель - СМИ

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12:00 30.11.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Германии считает, что поломка самолета канцлера страны Ангелы Меркель могла иметь криминальный след. Об этом в пятницу сообщил онлайн-портал газеты "Рейнише пост" со ссылкой на источники в органах безопасности ФРГ.

По сведениям издания, инцидент будет изначально расцениваться как "криминальный". При этом в органах безопасности отметили, что расследование будет идти "по всем направлениям".

В четверг Меркель из-за технического дефекта в правительственном лайнере вынуждена была прервать полет в Аргентину на саммит G20. Полет канцлера продолжался всего около часа, когда в небе над Нидерландами экипаж принял решение повернуть обратно в Германию. Самолет Airbus А340 "Конрад Аденауэр" благополучно сел в Кёльне.

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