Власти ФРГ проверяют криминальный след в связи с поломкой лайнера Меркель - СМИ

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Германии считает, что поломка самолета канцлера странымогла иметь криминальный след. Об этом в пятницу сообщил онлайн-портал газеты "Рейнише пост" со ссылкой на источники в органах безопасности ФРГ.По сведениям издания, инцидент будет изначально расцениваться как "криминальный". При этом в органах безопасности отметили, что расследование будет идти "по всем направлениям".В четверг Меркель из-за технического дефекта в правительственном лайнере вынуждена была прервать полет в Аргентину на саммит G20. Полет канцлера продолжался всего около часа, когда в небе над Нидерландами экипаж принял решение повернуть обратно в Германию. Самолет Airbus А340 "Конрад Аденауэр" благополучно сел в Кёльне.