В РФ будут созданы 14 новых территорий опережающего развития
14:32 15.02.2019 Источник: Meduza
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановления о создании в России еще 14 территорий опережающего развития.
В список ТОРор вошли «Ясный» (Оренбургская область), «Катайск» (Курганская область), «Нефтекамск», «Белорецк», «Благовещенск» (Башкирия), «Костомукша» (Карелия), «Новоуральск» и «Лесной» (Свердловская область), «Северск» (Томская область), «Менделеевск» (Татарстан), «Чапаевск» (Самарская область), «Глазов» (Удмуртия), «Решетиха» и «Володарск»(Нижегородская область).
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