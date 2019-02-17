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Премьер Польши отменил поездку в Израиль из-за слов Нетаньяху о сотрудничестве поляков с нацистами

17:45 17.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отменил свою поездку на встречу стран Вишеградской группы и Израиля, которая состоится 19 февраля в Иерусалиме. Об этом в воскресенье со ссылкой на главу канцелярии премьера Михала Дворчика сообщило Польское телевидение.

По ее данным, отмена визита, предположительно, связана с публикацией в израильской газете "Джерузалем пост" слов премьер-министра Биньямина Нетаньяху о том, что поляки сотрудничали с нацистами во время Второй мировой войны. Как отмечает телеканал, вместо Моравецкого страну на встрече представит министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.

15 февраля МИД Польши из-за заявления Нетаньяху вызвал посла Израиля в республике Анну Азари. Ранее она направила в правительство Польши письмо, в котором заверила, что опубликованная информация о словах премьера является ложной.

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