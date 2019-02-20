Вооруженного конфликта в Венесуэле исключать нельзя - посол РФ
16:12 20.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Силовые сценарии разрешения политического кризиса в Венесуэле могут привести к вооруженному конфликту в стране. Об этом заявил в интервью ТАСС посол России в Венесуэле Владимир Заемский.
"Российская дипломатия, как и прежде, придерживается в венесуэльском вопросе четкой позиции, - сказал он. - Мы настаиваем на невмешательстве во внутренние дела Боливарианской Республики и выступаем за разрешение внутривенесуэльского кризиса мирным путем посредством диалога".
"В современных условиях этот путь является единственным противовесом продвигаемым некоторыми внутренними и внешними акторами силовым сценариям, которые могут привести к необратимым последствиям вплоть до вооруженного конфликта на территории Венесуэлы", - указал дипломат.
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