Вооруженного конфликта в Венесуэле исключать нельзя - посол РФ

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силовые сценарии разрешения политического кризиса в Венесуэле могут привести к вооруженному конфликту в стране. Об этом заявил в интервью ТАСС посол России в Венесуэле Владимир Заемский.

"Российская дипломатия, как и прежде, придерживается в венесуэльском вопросе четкой позиции, - сказал он. - Мы настаиваем на невмешательстве во внутренние дела Боливарианской Республики и выступаем за разрешение внутривенесуэльского кризиса мирным путем посредством диалога".



"В современных условиях этот путь является единственным противовесом продвигаемым некоторыми внутренними и внешними акторами силовым сценариям, которые могут привести к необратимым последствиям вплоть до вооруженного конфликта на территории Венесуэлы", - указал дипломат.

