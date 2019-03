Сергей Лазарев представил песню для "Евровидения"

09:00 Источник: НГ-Online

Певец Сергей Лазарев на своей странице в Instagram представил песню, с которой выступит на международном песенном конкурсе «Евровидение-2019» в Израиле. Лазарев подчеркнул, что эта песня позволит ему показать себя с другой музыкальной стороны.Композиция называется Scream и написана Филиппом Киркоровым в соавторстве с греческим композитором Димитрисом Контопулосом.Лазарев представит Россию на конкурсе, который пройдет в мае в Тель-Авиве (первый полуфинал состоится 14 мая, второй — 16 мая, финал пройдёт 18 мая).Сергей Лазарев участвует в «Евровидении» во второй раз. В 2015 году певец занял третье место с песней You’re The Only One.