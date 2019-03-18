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Несколько человек ранены в результате стрельбы в голландском Утрехте

14:12 18.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько человек были ранены в понедельник в голландском Утрехте, где неизвестный открыл стрельбу в трамвае. Об этом сообщила газета "Телеграаф".

На место происшествия прибыли сотрудники антитеррористического подразделения полиции Нидерландов.

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