Несколько человек ранены в результате стрельбы в голландском Утрехте
14:12 18.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Несколько человек были ранены в понедельник в голландском Утрехте, где неизвестный открыл стрельбу в трамвае. Об этом сообщила газета "Телеграаф".
На место происшествия прибыли сотрудники антитеррористического подразделения полиции Нидерландов.
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