Несколько человек ранены в результате стрельбы в голландском Утрехте

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько человек были ранены в понедельник в голландском Утрехте, где неизвестный открыл стрельбу в трамвае. Об этом сообщила газета "Телеграаф".

На место происшествия прибыли сотрудники антитеррористического подразделения полиции Нидерландов.

