Впервые в истории женщина получила Абелевскую премию

19:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Впервые лауреатом главной математической премии стала женщина. Профессор Техасского университета Карен Уленбек была удостоена Абелевской премии.

По заявлению Норвежской академии наук Уленбек внесла существенный вклад в геометрию и математическую физику. По словам 76-летней учёной, она была напугана и потрясена, узнав, что ей присудили награду. Говорит Москва

