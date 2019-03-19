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Впервые в истории женщина получила Абелевскую премию

19:20 19.03.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Впервые лауреатом главной математической премии стала женщина. Профессор Техасского университета Карен Уленбек была удостоена Абелевской премии.

По заявлению Норвежской академии наук Уленбек внесла существенный вклад в геометрию и математическую физику. По словам 76-летней учёной, она была напугана и потрясена, узнав, что ей присудили награду.  Говорит Москва

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