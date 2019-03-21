Индейцы в техасской тюрьме отсудили право на длинные волосы
10:05 21.03.2019 Источник: Русская служба Би-би-си
Федеральный суд в американском штате Техас разрешил трем индейцам, отбывающим тюремный срок, отращивать длинные волосы в соответствии с их традиционными верованиями.
Заключенные подали иск к уголовно-исполнительной системе штата Техас в федеральный окружной суд.
Постановление суда распространяется только на этих трех человек, но, вероятно, может повлиять на положение более чем 5 тысяч коренных американцев, отбывающих наказание в техасских тюрьмах, отмечает Houston Chronicle.
Истцы, каждый из которых отбывает срок за тяжкие насильственные преступления, заявляли, что длинные волосы помогают им быть ближе к создателям. Власти штата утверждают, что отказ заключенных от стрижки может представлять угрозу безопасности.
Администрация тюрьмы рассмотрит возможность подачи апелляции. Русская служба Би-би-си
НОВОСТИ
- 10:32 21.03.2019
- Большинство россиян считает высоким уровень коррупции в стране
- 10:20 21.03.2019
- Киев ввел санкции против Володина - Госдума
- 10:00 21.03.2019
- Цивилизация предшествовала религиозной концепции воздаяния - ученые
- 09:32 21.03.2019
- "Газпром" уведомляет о прекращении транспортировки газа через Украину - глава "Нафтогаза"
- 09:20 21.03.2019
- США перебросили в Европу шесть бомбардировщиков B-52 - CNN
- 09:05 21.03.2019
- Курс доллара к рублю опустился ниже 64 руб. впервые с августа 2018 года
- 09:00 21.03.2019
- Генпрокурор Украины заявил о получении от посла США списка "неприкасаемых"
- 08:45 21.03.2019
- ВВС США проведут проверку качества подготовки летчиков
- 08:30 21.03.2019
- В Новой Зеландии введен запрет на штурмовые и полуавтоматические винтовки
- 08:15 21.03.2019
- Центр Хруничева ведет переговоры с британской компанией о продаже ракет-носителей "Протон-М"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать