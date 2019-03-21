Индейцы в техасской тюрьме отсудили право на длинные волосы

10:05 Источник: Русская служба Би-би-си

Федеральный суд в американском штате Техас разрешил трем индейцам, отбывающим тюремный срок, отращивать длинные волосы в соответствии с их традиционными верованиями.

Заключенные подали иск к уголовно-исполнительной системе штата Техас в федеральный окружной суд.



Постановление суда распространяется только на этих трех человек, но, вероятно, может повлиять на положение более чем 5 тысяч коренных американцев, отбывающих наказание в техасских тюрьмах, отмечает Houston Chronicle.

Истцы, каждый из которых отбывает срок за тяжкие насильственные преступления, заявляли, что длинные волосы помогают им быть ближе к создателям. Власти штата утверждают, что отказ заключенных от стрижки может представлять угрозу безопасности.

Администрация тюрьмы рассмотрит возможность подачи апелляции. Русская служба Би-би-си

