Погода. Москва находится в теплой зоне циклонического вихря

08:49

Столичный регион сегодня будет находиться в теплом секторе обширного циклонического вихря. В такой ситуации в Москве и по области облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди. Максимальная температура воздуха +6…+8°, в Подмосковье ожидается +4…+9°. Ветер западный 5-10 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти, и составит 745 мм рт. ст., что чуть ниже нормы. - Метеовести.