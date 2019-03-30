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НОВОСТИ

Погода. Москва находится в теплой зоне циклонического вихря

08:49 30.03.2019

Столичный регион сегодня будет находиться в теплом секторе обширного циклонического вихря. В такой ситуации в Москве и по области облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди. Максимальная температура воздуха +6…+8°, в Подмосковье ожидается +4…+9°. Ветер западный 5-10 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти, и составит 745 мм рт. ст., что чуть ниже нормы. - Метеовести.

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