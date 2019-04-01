В России выросли социальные пенсии

07:45 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В России с 1 апреля на 2% выросли социальные пенсии, их средний размер увеличился на 182 руб. — до 9266 руб., передает радиостанция "Говорит Москва".

По данным Минтруда, индексация позволит повысить выплаты почти 4 млн пенсионеров. Также будут проиндексированы пенсионные выплаты детям-инвалидам и инвалидам детства I группы.





