Туск предложит Мэй отсрочить Brexit до 31 марта 2020 года - Sky News
14:12 05.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Председатель Европейского совета Дональд Туск намерен предложить Великобритании отсрочить Brexit до 31 марта 2020 года. Об этом сообщил в пятницу британский телеканал "Скай ньюс" со ссылкой на заявления Туска, сделанные в разговоре с официальными лицами Евросоюза.
Вместе с тем в пятницу премьер-министр Великобритании Тереза Мэй направила Туску письмо с просьбой отложить выход страны из ЕС до 30 июня.
Поскольку британский парламент в третий раз отклонили проект сделки, который Мэй ранее согласовала с европейскими лидерами, Лондон, в соответствии с решением предыдущего саммита стран ЕС, до 12 апреля должен выйти из сообщества без сделки, если не представит Брюсселю альтернативных вариантов реализации Brexit. Экстренный саммит ЕС, на котором будет обсуждаться Brexit, запланирован на 10 апреля.
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