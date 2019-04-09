Футболисты Кокорин и Мамаев частично признали вину по делу о двух драках в центре Москвы

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полузащитник футбольного клуба "Краснодар" Павел Мамаев и нападающий футбольного клуба "Зенит" Александр Кокорин частично признали вину по делу о двух драках в центре столицы, передает корр. ТАСС из зала Пресненского суда Москвы, где во вторник начались слушания уголовного дела по существу.

В ходе заседания прокурор огласил обвинительное заключение, после чего обвиняемые и их защита выразили свое отношение к нему.



"Не признаю обвинение по статье 213 УК РФ и эпизод с побоями по Соловчуку", - сказал Кокорин. Футболист не прокомментировал эпизод драки с директором одного из департаментов Минпромторга Денисом Паком. Адвокат в своей речи сделал упор на то, что Пак первый ударил футболистов.



Мамаев заявил суду, что не признает "предварительный сговор". "Нет доказательств, следствие это надумало. Побои Соловчуку признаю, но это не из хулиганских побуждений. По Гайсину побои не признаю. К Паку не имею отношения", - сказал он.



Как ожидается Пресненский суд допросит 45 свидетелей по делу о драках.



Ранее в ходе предварительных слушаний суд продлил подсудимым срок ареста до 25 сентября.

