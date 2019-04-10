Турция предполагает получить российские С-400 до июля

12:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Турция надеется получить российские С-400 до июля. Об этом заявил Реджеп Эрдоган после визита в Москву.

Президент Турции отметил, что покупка зенитно-ракетных систем — это «завершённое дело».



«Поставки С-400, как предполагалось ранее, будут в июле. Но, возможно, это произойдёт даже раньше», — добавил Эрдоган.



Ранее США поставили Турцию перед выбором между НАТО и российскими комплексами ПВО. Кроме того, Пентагон приостановил передачу Анкаре технологий, связанных с новейшими истребителями F-35. Газета.Ru

