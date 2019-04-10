Турция предполагает получить российские С-400 до июля
12:20 10.04.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Турция надеется получить российские С-400 до июля. Об этом заявил Реджеп Эрдоган после визита в Москву.
Президент Турции отметил, что покупка зенитно-ракетных систем — это «завершённое дело».
«Поставки С-400, как предполагалось ранее, будут в июле. Но, возможно, это произойдёт даже раньше», — добавил Эрдоган.
Ранее США поставили Турцию перед выбором между НАТО и российскими комплексами ПВО. Кроме того, Пентагон приостановил передачу Анкаре технологий, связанных с новейшими истребителями F-35. Газета.Ru
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