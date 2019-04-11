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Майкл Калви освобожден из СИЗО под домашний арест

16:32 11.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Басманный суд Москвы в четверг освободил из СИЗО под домашний арест основателя фонда Baring Vostok Майкл Калви, обвиняемого в мошенничестве на 2,5 млрд рублей, передает корр. ТАСС.

"Удовлетворить ходатайство следствия, избрать Калви меру пресечения в виде содержания под домашним арестом", - огласила постановление судья Юлия Сафина.

Домашний арест Калви избран до 13 апреля. Он будет содержаться в своей квартире в центре Москвы. Суд запретил ему пользоваться средствами связи, за исключением вызова экстренных служб и общения с адвокатами. Защита просила разрешить Калви двухчасовые ежедневные прогулки, но суд не удовлетворил это ходатайство.

Калви был освобожден из-под стражи в зале суда и препровожден в конвойное отделение, откуда после процедуры ознакомления с решением суда он будет доставлен домой. Как ожидается, следствие в пятницу обратится в Басманный суд с ходатайством о продлении ему домашнего ареста до 14 июля.


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