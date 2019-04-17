Флот стран Прибалтики признали беспомощным
08:47 17.04.2019 Источник: Lenta.ru
Прибалтийские страны не способны защитить свое побережье из-за плохо развитого флота. Об этом говорится в отчете Международного центра оборонных исследований (МЦОИ) в Таллине, оказавшемся в распоряжении Postimees. Статью перепечатало издание EurAsiaDaily.
Авторы исследования утверждают, что многолетнее отсутствие инвестиций в собственные военно-морские силы делают страны Прибалтики уязвимыми для угрозы с Востока. «Чтобы справиться в случае возможных гибридных атак со стороны России, необходимо инвестировать в ВМС», — говорится в докладе.
В отчете также утверждается, что союзники прибалтийских государств по НАТО не смогут вовремя оказать им помощь, поскольку основные ВМС альянса сосредоточены на защите береговой линии между Америкой и Европой. В настоящее время ключевыми боевыми единицами ВМС Эстонии, Литвы и Латвии являются минные тральщики. Эти корабли предназначены для обнаружения и уничтожения морских мин, однако плохо подходят для выполнения других боевых задач, кроме того, они имеют уже достаточно серьезный срок службы.
НОВОСТИ
- 09:20 17.04.2019
- Цена нефти Brent превысила $72 за баррель
- 09:05 17.04.2019
- Власти Пусана конфисковали протаранившее мост российское судно
- 09:00 17.04.2019
- Нарышкин может сменить Матвиенко на посту спикера Совета Федерации - СМИ
- 08:39 17.04.2019
- В Челябинске пять человек пострадали из-за прорыва теплотрассы, 705 домов остались без отопления
- 08:33 17.04.2019
- В Госдуму внесли проект закона о реновации по всей России
- 08:13 17.04.2019
- Премьер Медведев представит в Госдуме отчет правительства
- 08:08 17.04.2019
- Штабы Порошенко и Зеленского подписали соглашение об аренде стадиона для дебатов
- 07:54 17.04.2019
- Вашингтон и Варшава приближаются к договоренности о создании базы США в Польше - Bloomberg
- 07:40 17.04.2019
- Спецпосланник ООН примет участие в сирийских переговорах в Нур-Султане на следующей неделе - МИД Казахстана
- 07:28 17.04.2019
- США и Турция не смогли преодолеть разногласия относительно покупки Анкарой С-400 - газета
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать