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НОВОСТИ

Флот стран Прибалтики признали беспомощным

08:47 17.04.2019 Источник: Lenta.ru

Прибалтийские страны не способны защитить свое побережье из-за плохо развитого флота. Об этом говорится в отчете Международного центра оборонных исследований (МЦОИ) в Таллине, оказавшемся в распоряжении Postimees. Статью перепечатало издание EurAsiaDaily.

Авторы исследования утверждают, что многолетнее отсутствие инвестиций в собственные военно-морские силы делают страны Прибалтики уязвимыми для угрозы с Востока. «Чтобы справиться в случае возможных гибридных атак со стороны России, необходимо инвестировать в ВМС», — говорится в докладе.

В отчете также утверждается, что союзники прибалтийских государств по НАТО не смогут вовремя оказать им помощь, поскольку основные ВМС альянса сосредоточены на защите береговой линии между Америкой и Европой. В настоящее время ключевыми боевыми единицами ВМС Эстонии, Литвы и Латвии являются минные тральщики. Эти корабли предназначены для обнаружения и уничтожения морских мин, однако плохо подходят для выполнения других боевых задач, кроме того, они имеют уже достаточно серьезный срок службы.

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