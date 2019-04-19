Дебаты Порошенко и Зеленского покажут более 20 зарубежных каналов

15:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Дебаты кандидатов в президенты Украины покажут более 20 зарубежных каналов. Мероприятие должно состояться сегодня вечером на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Начало в 19 часов.

Как сообщил глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания, есть определённые трудности с трансляцией со стадиона, так как дебаты — это политическая агитация, и они должны быть оплачены из штабов кандидатов. По его словам, местные телеканалы рискуют получить штрафы от Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания или от ЦИКа.



Вход на арену откроется в 16 часов. В 17 — начнётся развлекательная программа. Выступление кандидатов запланировано с семи до восьми вечера. Билеты на дебаты распространяли бесплатно. Говорит Москва

