Антироссийские санкции работают против тех кто их ввел - Назаров
16:15 20.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Антироссийские санкции работают, скорее, против стран, которые их ввели, считает сопредседатель "Деловой России" и оргкомитета Ялтинского международного экономического форума Андрей Назаров.
"Уверен, что антироссийские санкции - это миф, они навряд ли работают против России, скорее, против тех стран, которые их ввели", - сказал Назаров журналистам по итогам V Ялтинского экономического форума.
Он отметил, что с каждым годом число участников форума растет. Также Назаров добавил, что в ходе форума удалось достичь поставленных задач, "блокада антироссийская, антикрымская прорвана".
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