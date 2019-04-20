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Антироссийские санкции работают против тех кто их ввел - Назаров

16:15 20.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Антироссийские санкции работают, скорее, против стран, которые их ввели, считает сопредседатель "Деловой России" и оргкомитета Ялтинского международного экономического форума Андрей Назаров.

"Уверен, что антироссийские санкции - это миф, они навряд ли работают против России, скорее, против тех стран, которые их ввели", - сказал Назаров журналистам по итогам V Ялтинского экономического форума.

Он отметил, что с каждым годом число участников форума растет. Также Назаров добавил, что в ходе форума удалось достичь поставленных задач, "блокада антироссийская, антикрымская прорвана".

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