РФ пообещала улучшить качество поставляемой в Белоруссию нефти
09:32 22.04.2019 Источник: Эхо Москвы
Россия пообещала улучшить качество нефти, поставляемой в Белоруссию. В Минске хотят компенсаций. В нефти, которая Белоруссия получает от России, было обнаружено превышение содержания органических хлоридов. В Минске заявили о плохом качестве сырья в пятницу, а накануне наличие проблемы признали в Минэнерго России. В ведомстве отметили, что она носит технический характер и не связана с переговорами между Москвой и Минском в нефтегазовой сфере.
Накануне стало известно, что источник загрязнения находится на российской стороне магистрального нефтепровода «Дружба», по которому нефть из России идет транзитом через Белоруссию в Европу. Недавно в правительстве Белоруссии заявили о необходимости ремонта этого нефтепровода и о возможной остановки прокачки нефти.
Поручение дал президент Александр Лукашенко, который сказал, что в Москве обнаглели до такой степени, что стали выкручивать Белоруссии руки. Речь шла об ограничениях поставок белорусских товаров в Россию.
Завтра представители России и Белоруссии обсудят ситуацию с поставками нефти. Эхо Москвы
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