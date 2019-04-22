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РФ пообещала улучшить качество поставляемой в Белоруссию нефти

09:32 22.04.2019 Источник: Эхо Москвы

Россия пообещала улучшить качество нефти, поставляемой в Белоруссию. В Минске хотят компенсаций. В нефти, которая Белоруссия получает от России, было обнаружено превышение содержания органических хлоридов. В Минске заявили о плохом качестве сырья в пятницу, а накануне наличие проблемы признали в Минэнерго России. В ведомстве отметили, что она носит технический характер и не связана с переговорами между Москвой и Минском в нефтегазовой сфере.

Накануне стало известно, что источник загрязнения находится на российской стороне магистрального нефтепровода «Дружба», по которому нефть из России идет транзитом через Белоруссию в Европу. Недавно в правительстве Белоруссии заявили о необходимости ремонта этого нефтепровода и о возможной остановки прокачки нефти.

Поручение дал президент Александр Лукашенко, который сказал, что в Москве обнаглели до такой степени, что стали выкручивать Белоруссии руки. Речь шла об ограничениях поставок белорусских товаров в Россию. 

Завтра представители России и Белоруссии обсудят ситуацию с поставками нефти.  Эхо Москвы

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