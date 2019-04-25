Госпед США увидел провокацию в упрощении получения гражданства РФ для украинцев

08:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдепартамент выступил в среду с утверждением, что упрощенное предоставление гражданства РФ жителям юго-востока Украины будто бы является провокацией, а также может помешать реализации Минских договоренностей.

"Указ президента Владимира Путина создает серьезные препятствия для реализации Минских договоренностей. Россия с помощью этой провокации усиливает нападки на суверенитет и территориальную целостность Украины", - утверждается в пресс-релизе американского дипведомства.

"Это произошло спустя три дня после того, как народ Украины подавляющим большинством избрал Владимира Зеленского президентом Украины. Избранный президент Зеленский неоднократно выражал готовность к диалогу с Россией для реализации Минских договоренностей, чтобы положить конец войне на востоке Украины, которая унесла жизни 13 тыс. человек. Теперь России предстоит решить, хочет ли она дальнейшей эскалации напряженности или исполнения обязательств в рамках Минских соглашений", - утверждает Госдепартамент.

В среду президент РФ Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины получить российское гражданство в упрощенном порядке. Отмечается, что это решение принято в целях защиты прав и свобод человека и гражданина и исходя из общепризнанных принципов и норм международного права.