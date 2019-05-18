В "Архангельском" прошел субботник, приуроченный к 100-летию со дня основания музея-усадьбы
16:30 18.05.2019
|Фото пресс-службы правительства Московской области
«Реставрация, восстановление исторических и архитектурных памятников - это задача, прежде всего, государства, поэтому мы выполняем свою миссию. Важно, что и федеральные министерства, и попечительский совет, и сам музей выработали четкий алгоритм взаимодействия для сохранения культурного наследия, - сказал Дмитрий Козак. - Московская область проводит здесь очень важную работу, которая многие десятилетия будет обеспечивать деятельность усадьбы и комфорт для посетителей».
В ходе мероприятия был поднят флаг Юсуповых на шпиль дворца, который когда-то был резиденцией княжеской семьи. «Мы провели большую работу по строительству коммуникаций, без этого ни один объект не может работать, - сказал Андрей Воробьев. - Музей «Архангельское» - это наша жемчужина, и очень хочется, чтобы все здесь радовало глаз - и парки, и газоны, и фасады, и сам музей, и фонтаны, которые забьют в этом году».
В «Архангельском» восстановлено более 20 объектов культурного наследия, фонтаны, картины и 137 парковых скульптур, благоустроена прогулочная зона. В сентябре здесь появится постоянная экспозиция «Юсуповский фарфор» и мультимедийная выставка об истории усадьбы.
Георгий Соловьев
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