Порошенко желает Зеленскому успешного президентства

18:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Действующий президент Украины Петр Порошенко пожелал избранному главе государства Владимиру Зеленскому успешного президентства. Об этом говорится в обращении к соотечественникам, опубликованном в воскресенье на сайте президента.

"Владимиру Зеленскому желаю успешного президентства. Еще месяц назад мы были ярыми оппонентами на выборах. Но уже завтра (20 мая), так случилось, он будет президентом моей родной страны. Страны, которую люблю и в чье европейское будущее стойко верю. Так пусть господь хранит Украину, а ее новому главе - помогает в работе", - отметил Порошенко.

Он подчеркнул, что позитивные изменения еще не стали необратимыми. "Поэтому, уходя из офиса президента, не могу уйти из политики. Остаюсь в ней не ради какой-то должности. В конце концов, самую высокую и почетную из них я уже занимал и выше двигаться некуда", - заявил Порошенко.

Своим долгом в политике Порошенко видит в том, чтобы "никому не позволить ни свернуть с курса на членство в Евросоюзе и НАТО, ни втихаря спустить его на тормоза". "Ритуальных проевропейских и евроатлантических деклараций - мало. Нужна повседневная тяжелая работа, которую моя команда и делала в течение пяти лет. Это то, чего как гражданин буду требовать от новой власти, и в чем готов подставить ей плечо. Равно как и не давать спуску в случае отклонения от выверенного курса. Любые попытки вернуть страну в сферу российского влияния получат решительный отпор", - заявил президент.

Порошенко сказал, что стратегическая цель, которую он провозгласил во время предвыборной кампании, остается в силе - до 2023 года подать заявку на членство в Европейском союзе и получить План действий по членству в НАТО. "Только это гарантирует независимость страны и безопасности каждого из нас. Достижение такой цели - задача каждого ответственного гражданина. Мое - в том числе", - сказано в обращении Порошенко.