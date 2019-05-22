0
0
64
НОВОСТИ

Организатор "Евровидения" может применить санкции против Исландии

09:20 22.05.2019 Источник: Эхо Москвы

Организатор «Евровидения» обдумывает санкции против Исландии. Европейский вещательный союз напомнил, что демонстрация на музыкальном конкурсе флагов непризнанных стран противоречит правилам. Участники от Исландии размахивали шарфами цветов палестинского флага с надписью «Палестина». Однако, пока неясно, какое именно наказание их ждет.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

09:32 22.05.2019
Закупки золота Россией сочли "плохим знаком" на Западе
0
43
09:05 22.05.2019
Путин обсудил кризис на Украине с Макроном и Меркель
0
87
09:00 22.05.2019
В кабмине не поддержали законопроект КПРФ о штрафах за оскорбление избирателей
0
97
08:40 22.05.2019
Директор СВР не исключил восстановление контактов с коллегами из США "на самом высоком уровне"
0
121
08:20 22.05.2019
Китайские авиакомпании требуют у "Боинга" платы за простой самолетов 737 MAX
0
134
07:45 22.05.2019
Америка снова подозревает Асада в использовании химического оружия
0
179
07:28 22.05.2019
В среду в Москве будет жарко не по-майски
0
179
07:21 22.05.2019
Пожилого японца обвиняют в том, что он регулярно слепил лазером пилотов ВВС США
0
179
07:16 22.05.2019
Во Владимирской области ликвидированы боевики, готовившие теракт
0
220
07:00 22.05.2019
Госдеп США дал Турции две недели, чтобы отказаться от покупки в России комплексов С-400
0
225

Возврат к списку