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На Украине оценили последствия возможного дефолта

12:00 27.05.2019 Источник: РБК

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» оценил возможные последствия дефолта.

Таким образом он отреагировал на заявление бизнесмена Игоря Коломойского, который предложил Украине пойти по пути Греции — отказаться от выплат Международному валютному фонду (МВФ) и объявить дефолт.

«С дефолтом я бы подождал <...> Я думаю, что гривна будет за 200 [за доллар], я думаю, что будет полное обнищание населения, а потом — да, с нуля начнем подниматься. Но кто выживет с этого нуля?» — сказал Рабинович.  РБК

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