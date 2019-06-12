Навальному придется остаться в полиции до утра четверга

16:40 Источник: Интерфакс

Задержанный на акции в Москве в поддержку журналиста Ивана Голунова оппозиционер Алексей Навальный останется в отделе внутренних дел "Строгино" до утра, сообщил "Интерфаксу" глава Фонда борьбы с коррупцией, юрист Иван Жданов.

"Да, могу подтвердить - Алексей задержан, он в ОВД "Строгино", оставляют до утра", - сказал Жданов.