Навальному придется остаться в полиции до утра четверга
16:40 12.06.2019 Источник: Интерфакс
Задержанный на акции в Москве в поддержку журналиста Ивана Голунова оппозиционер Алексей Навальный останется в отделе внутренних дел "Строгино" до утра, сообщил "Интерфаксу" глава Фонда борьбы с коррупцией, юрист Иван Жданов.
"Да, могу подтвердить - Алексей задержан, он в ОВД "Строгино", оставляют до утра", - сказал Жданов.
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