Зеленский решил, о чем он поговорит с Путиным на первой встрече
11:20 18.06.2019 Источник: Газета.Ru
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос о том, что он скажет президенту России Владимиру Путину на первой встрече. Об этом сообщает Bild.
«Донбасс и Крым — это Украина», — заявил Зеленский. По его словам, он намерен начать первую встречу с Путиным именно с этого. Он также добавил, что любит Крым и много раз там бывал.
Ранее Путин заявил, что Москва восстановит отношения с Киевом. Газета.Ru
НОВОСТИ
- 12:32 18.06.2019
- Путин найдет, что сказать Зеленскому, если их встреча состоится - Песков
- 12:20 18.06.2019
- КС запретил отказ в митингах, если организатор не указал формы обеспечения безопасности
- 12:05 18.06.2019
- Большинство россиян считают военную службу обязательной для настоящего мужчины - опрос
- 12:00 18.06.2019
- Бывший президент УЕФА Платини взят под стражу по подозрению в коррупции - СМИ
- 11:32 18.06.2019
- Суд арестовал 15 фигурантов дела о массовой драке под Пензой
- 11:05 18.06.2019
- СВР знает о новых планах кибератак на РФ - Нарышкин
- 11:00 18.06.2019
- Кандидат в губернаторы Челябинской области выступил против строительства церквей
- 10:32 18.06.2019
- В аэропорту Новосибирска "взбунтовались" пассажиры задержанного рейса
- 10:20 18.06.2019
- ООН прогнозирует сокращение населения России
- 10:05 18.06.2019
- РФ сократила вложения в госбумаги США до минимума за 12 лет
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать