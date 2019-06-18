Зеленский решил, о чем он поговорит с Путиным на первой встрече

11:20 Источник: Газета.Ru

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос о том, что он скажет президенту России Владимиру Путину на первой встрече. Об этом сообщает Bild.

«Донбасс и Крым — это Украина», — заявил Зеленский. По его словам, он намерен начать первую встречу с Путиным именно с этого. Он также добавил, что любит Крым и много раз там бывал.

Ранее Путин заявил, что Москва восстановит отношения с Киевом. Газета.Ru

